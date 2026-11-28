Алавес поднесе голямата изненада в кръга, след като победи Реал Мадрид с 2:1 насред „Сантиаго Бернабеу“. Това е първо домакинско поражение за „белите“ от началото на сезона, а загубата ги смъкна на третото място в класирането. Тимът на Жозе Моуриньо изостава с три точки от лидера Барселона, който може да увеличи аванса си в неделя.

Гостите се възползваха от грешките на съперника и поведоха в 22-рата минута. Дийн Хаусен допусна сериозна неточност, от която се възползва Тони Мартинес. Реал опита да отговори, но не успя да стигне до изравняване преди почивката.

В 60-ата минута Анхел Перес удвои преднината на Алавес след отлично подаване на Мариано Диас. Килиан Мбапе върна надеждите на домакините с гол в 69-ата минута, но въпреки натиска Реал не успя да избегне поражението.

В края Джуд Белингам бе изгонен, след като получи втори жълт картон за симулация в наказателното поле. Така Алавес си тръгна с трите точки от „Бернабеу“.

На няколко пъти опасни удари отправи и „златната резерва“ Карлос Еспи, но този път младият испански нападателят не успя да се разпише и да се превърне в герой за своя тим.

За Алавес победата е пета от началото на сезона, а благодарение на нея тимът се изкачи на 8-мо място в класирането.