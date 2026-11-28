Ланс постигна впечатляваща победа с 5:2 при гостуването си на Анже в среща от 12-ия кръг на френската Лига 1. Успехът бе първи за „червено-жълтите“ в последните им четири шампионатни двубоя и ги изкачи на седмото място в класирането със 17 точки.

Домакините на два пъти излизаха напред в резултата, но не успяха да удържат преднината си и допуснаха тежък обрат. Анже остава в зоната на изпадащите с едва 8 точки.

Амин Ел Уазани откри резултата за домакините в 20-ата минута, но Абдала Сима възстанови равенството малко преди почивката. Сенегалският нападател изравни в 43-ата минута.

В началото на втората част Ел Уазани отново изведе Анже напред, разписвайки се в 48-ата минута. След това обаче Сима се развихри и отбеляза още четири попадения в рамките на 17 минути – между 64-ата и 81-вата, с което оформи крайното 5:2.

С впечатляващото си представяне нападателят записа историческо постижение. Той стана първият футболист в Лига 1 от 12 години насам, който отбелязва пет гола в рамките на един мач.

Победата бе и първа за Дидие Дигар начело на Ланс. Специалистът пое отбора преди две седмици.

По-късно тази вечер шампионът Пари Сен Жермен приема Лориен.