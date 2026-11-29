Тулуза постигна домакинска победа с 3:2 над Рен в двубой от 12-ия кръг на френската Лига 1. Гостите допуснаха поражение в първия си мач след раздялата със старши треньора Франк Ез.

Домакините започнаха отлично срещата и още във втората минута откриха резултата чрез Сион Опонг. В 21-вата минута Каспер Тенгстедт удвои преднината на Тулуза с точно изпълнение на дузпа.

Томас Йоргенсен направи резултата 3:0 в 63-тата минута и на практика изглеждаше, че е решил всичко в двубоя.

Рен обаче бе близо до сензационно завръщане в добавеното време. Естебан Лепол намали изоставането на гостите в 90+6-ата минута, а шест минути по-късно се разписа и от дузпа, за да оформи крайното 3:2.

Въпреки драматичните заключителни минути Тулуза съхрани преднината си и заслужи трите точки, с които се изравни с Рен в средата на класирането. Двата отбора имат актив от по 17 точки.

По-късно тази вечер Олимпик Лион приема Монако в друг двубой от кръга.