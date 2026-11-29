Бившият наставник на Аугсбург Йес Торуп ще поеме ръководството на Унион Берлин, съобщават германските медии. Според информация на вестник "Билд“ датският специалист вече е подписал договор с клуба до 2029 година.

Столичани останаха без старши треньор в събота, когато ръководството освободи Мауро Лустринели след поражението с 1:2 от Майнц 05. Загубата остави берлинчани в зоната на изпадащите в германското футболно първенство.

За последно Торуп ръководи белгийския Генк, но вече има опит в Бундеслигата, където бе начело на Аугсбург между 2023 и 2025 година.

По време на пресконференция в неделя президентът на Унион Берлин Дирк Цинглер увери, че клубът ще намери бързо решение на треньорския въпрос, като подчерта значението на запазването на футболната идентичност на отбора.

"Новият треньор ще бъде някой, който харесва стила на футбол, който ни направи силни“, заяви Цинглер.

Основното предизвикателство пред Торуп ще бъде да стабилизира представянето на столичани и да изведе отбора от зоната на изпадащите.