Барселона продължи убедителното си представяне в испанското футболно първенство с разгромна победа с 5:1 при гостуването на Депортиво Ла Коруня в среща от 14-ия кръг. Рафиня се отличи с хеттрик, а Ламин Ямал и Дани Олмо също се разписаха за състава на Ханзи Флик.

Каталунците се нуждаеха от по-малко от минута, за да открият резултата на "Риасор“. Ламин Ямал получи подаване от Педри и насочи топката към вратата, а интелигентно движение на Дани Олмо заблуди стража на домакините Лео Роман.

Депортиво обаче реагира незабавно. След пропуск на Йеремай в третата минута, Пиер-Емерик Обамеянг възстанови равенството в деветата. Опитният габонски нападател надделя във физическото единоборство с Пау Кубарси и с елегантен прехвърлящ удар преодоля Жоан Гарсия, разписвайки се срещу бившия си отбор.

Барселона си върна преднината в 20-ата минута, когато Антъни Гордън проби по левия фланг и центрира към Дани Олмо, който с глава отбеляза за 2:1. До почивката каталунците създадоха още няколко отлични възможности, но намесите на Лео Роман при ударите на Ямал, Рафиня и Кубарси запазиха интригата.

След подновяването на играта на преден план излезе Рафиня. В 50-ата минута бразилецът засече с глава прецизно центриране на Ламин Ямал и увеличи аванса на гостите. Малко по-късно второ попадение на испанския национал бе отменено заради засада.

Единствената неприятна новина за Ханзи Флик бе принудителната смяна на Френки де Йонг, който напусна терена с болки в 64-ата минута.

Барселона продължи да диктува темпото, а в заключителните минути Рафиня направи победата още по-изразителна. В 83-ата минута бразилецът овладя топката в наказателното поле, преодоля своя пазач и отбеляза за 4:1. В първата минута на добавеното време капитанът на каталунците оформи своя хеттрик след нова асистенция на Ламин Ямал.

С трите си попадения Рафиня вече има 18 гола през сезона в Ла Лига и оглавява голмайсторската листа на първенството.

Барселона записа 13-ата си победа в 14 шампионатни срещи и остава начело в класирането с актив от 39 точки. Втори е Атлетико Мадрид с 34, а Реал Мадрид заема третата позиция с 33 пункта. Депортиво Ла Коруня остава с 15 точки.