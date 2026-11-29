Олимпик Марсилия записа победа с 2:0 като гост на Оксер в среща от 12-ия кръг на френското футболно първенство. С успеха възпитаниците на Бруно Женезио се изкачиха на третата позиция във временното класиране на Лига 1.

Марсилци взеха аванс още в петата минута, когато Амин Гуири се разписа след асистенция на Амин Арит.

Задачата на домакините се усложни допълнително в добавеното време на първото полувреме, след като Аксел Туанзебе получи директен червен картон. В четвъртата минута на продължението Игор Пайшао удвои преднината на гостите с точно изпълнение на дузпа.

След почивката Олимпик Марсилия контролираше събитията на терена, възползвайки се от численото си превъзходство. Гостите владееха топката в 70 процента от игровото време през втората част, а вратарят Джефри де Ланге завърши двубоя с четири спасявания.

С победата марсилци събраха 21 точки, колкото имат още Брест и Лил, но заемат третото място заради по-добрата си голова разлика. Лидер остава Пари Сен Жермен с 29 точки, следван от Париж ФК с 23. Оксер е на 16-а позиция с актив от 11 точки.

Това бе първият двубой за Олимпик Марсилия след победата над българския шампион Левски в Лига Европа в четвъртък. Срещата на "Велодром“ бе белязана от нападения над български привърженици, при които пострадаха фенове на "сините“.

По-късно тази вечер предстоят още два мача от кръга – Тулуза срещу Рен и Олимпик Лион срещу Монако.