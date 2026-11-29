Вратарят на Байерн Мюнхен Мануел Нойер даде оптимистични новини относно възстановяването си след продължително отсъствие заради контузия. Германският страж получи зелена светлина от лекарите да премине към следващия етап от рехабилитацията си, съобщава "Скай Спортс“.

Опитният вратар разкри по време на посещение на фенклуб, че резултатите от последните медицински прегледи са надхвърлили очакванията на специалистите.

"Чувствам се добре. Във вторник бях на контролен преглед. Лекарите бяха приятно изненадани. Планът е през януари отново да бъда на терена. Около Коледа трябва да започна да провеждам вратарски тренировки“, заяви Нойер.

През следващите седмици германецът постепенно ще увеличава натоварванията, като основната цел е да възстанови необходимата физическа стабилност и игрова форма.

Положителните новини са важен сигнал и за Байерн Мюнхен след седмици на несигурност около състоянието на опитния страж.

Ако възстановяването продължи без усложнения, Нойер може отново да бъде на разположение на треньорския щаб на баварците в началото на 2027 година.