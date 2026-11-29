Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес определи като адекватни мерките за сигурност, предприети за футболния сблъсък между Олимпик Марсилия и Левски, въпреки сериозните безредици около двубоя. В интервю за предаването „C à vous“ по телевизия France 5 той обяви, че предстоят съдебни разследвания.

По думите му ескалацията е започнала още преди началото на срещата. Нуньес осъди категорично проявите на насилие и расизъм, като посочи, че според постъпилите доклади сред причините за напрежението са били нацистки поздрави и провокативно поведение.

„Това, което ни беше докладвано – и което не извинява поведението на привържениците на Марсилия – е, че е имало нацистки поздрави и провокации, пропити с омраза. Очевидно е, че и от двете страни са извършени неописуеми и непростими деяния. Ще има съдебни разследвания. Но това не е, което искаме да виждаме във футбола. Хора, които отправят нацистки поздрави и които по време на цялото си пътуване не са спрели да издават маймунски звуци, например когато са видели цветнокож полицай... Това е неприемливо“, заяви френският вътрешен министър.

Въпреки инцидентите Нуньес защити действията на полицията и организацията по охраната на срещата. Той подчерта, че двубоят предварително е бил определен като високорисков и за обезпечаването на сигурността са били мобилизирани значителни полицейски ресурси.

„Осем мобилни полицейски сили бяха ангажирани със сигурността на този мач. Привържениците на Левски знаем, че имаха забрана да пътуват в Румъния, а също така са причинили изключително сериозни проблеми в Гърция. Така че знаехме, че това е мач с висок риск“, допълни Нуньес.

Министърът разкри също, че българският му колега (б.р. - Иван Демерджиев) е потърсил контакт с него след случилото се във Франция. Нуньес потвърди, че двамата ще проведат разговор, като даде да се разбере, че ще изложи позицията на френските власти директно и без заобикалки.