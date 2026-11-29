Ръководството на Арда Кърджали отправи молба към своите фенове, да се включат в почистването на стадион "Арена Арда" преди шампионатния мач срещу ЦСКА 1948 от 16-ия кръг на Първа лига.

Теренът е покрит със сняг и се нуждае от почистване, като клубът цели да създаде възможно най-добри условия за провеждане на футболната среща, предвид атмосферните условия.

Един от мачовете от кръга вече бе отложен, като срещата между Ботев Враца и Лудогорец не се състоя в събота, заради обилен снеговалеж.

Изявление на клуба:

Уважаеми фенове на Арда, ръководството на клуба отправя молба към всеки един от вас, който има желание да се включи в почистването на терена на "Арена Арда". Както знаете по програма от 13:30 трябва да се играе срещата между Арда и ЦСКА 1948.

Надяваме се с ваша помощ да създадем възможно най-добри условия за провеждане на футболната среща.