Тежки санкции грозят привържениците на френския тим.
Фенът на Олимпик Марсилия, нападнал привърженици на Левски, се оказа част от рекламна кампания на клуба. Мехди Багур, привърженик на френския гранд, който нашумя в България от инцидентите преди двубоя срещу "сините", е в доста близки отношения с клуба. Фенът, представящ се в социалните мрежи като „Mehdi Acab“, е участвал в рекламна кампания на марсилци преди осем години.
Мъжът със зеленото яке стана разпознаваем след разпространението на кадри от нападенията над българските привърженици в Марсилия. На тях се вижда как той държи прът и атакува фенове на Левски. Впоследствие привърженици на "сините" откриха личния му профил в социалните мрежи. Французинът е с алжирски корени.
Става въпрос за кампанията „More than a Classique“ („Повече от дерби“) на германски производител на спортна екипировка, стартирала през октомври 2018 година непосредствено преди големия френски сблъсък между Олимпик Марсилия и Пари Сен Жермен.