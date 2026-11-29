Фенът на Олимпик Марсилия, нападнал привърженици на Левски, се оказа част от рекламна кампания на клуба. Мехди Багур, привърженик на френския гранд, който нашумя в България от инцидентите преди двубоя срещу "сините", е в доста близки отношения с клуба. Фенът, представящ се в социалните мрежи като „Mehdi Acab“, е участвал в рекламна кампания на марсилци преди осем години.

Мъжът със зеленото яке стана разпознаваем след разпространението на кадри от нападенията над българските привърженици в Марсилия. На тях се вижда как той държи прът и атакува фенове на Левски. Впоследствие привърженици на "сините" откриха личния му профил в социалните мрежи. Французинът е с алжирски корени.

Става въпрос за кампанията „More than a Classique“ („Повече от дерби“) на германски производител на спортна екипировка, стартирала през октомври 2018 година непосредствено преди големия френски сблъсък между Олимпик Марсилия и Пари Сен Жермен.