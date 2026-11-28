Лацио продължи победния си ход и запази първото място в класирането на Серия А, след като се наложи с 2:1 при гостуването си на Торино. Оливер Провстгор и Густав Исаксен отбелязаха два бързи гола малко преди почивката, а попадението на Че Адамс след това не бе достатъчно за домакините.

Тимът на Дженаро Гатузо влезе в кръга без загуба и като лидер в първенството. Матиа Дзакани се завърна в състава след едномесечно отсъствие, но Кенет Тейлър получи контузия и се присъедини към Нуну Тавареш, Йосип Шутало и Адам Марушич в лазарета. Торино пък се намираше в сериозна криза, след като бе спечелил само една точка в предишните си четири срещи. Рафик Белгали, Ардиан Исмайли и Франко Израел също отсъстваха заради травми. Двубоят бе и емоционална среща между бившите съотборници в Милан Дженаро Гатузо и Игнацио Абате.

Торино можеше да поведе още в шестата минута. Чезаре Казадеи бе изведен с техничен пас от Че Адамс, но Данило Дьоки успя да забави движението му. Топката попадна в Джовани Симеоне, чийто удар бе спасен по впечатляващ начин с една ръка от Кристос Мандас.

В 32-рата минута Лацио пропусна отлична възможност да открие резултата. Давиде Фратези засече с глава центриране на Алфонсо Педраса от корнер, но Лукас Пери успя с една ръка да избие топката в последния момент.

Резултатът бе открит след статично положение. Матиа Дзакани центрира от ъглов удар, а Оливер Провстгор се освободи от Саул Коко и с глава изпрати топката в далечния долен ъгъл за 1:0.

Само около 90 секунди по-късно Лацио удвои преднината си. Дзакани отново имаше ключова роля, след като отне топката в центъра и веднага изведе Густав Исаксен. Датчанинът овладя с по-слабия си десен крак, напредна и с прецизен удар с левия прати топката в далечния долен ъгъл.

След подновяването на играта Симеоне пропусна отличен шанс да върне интригата. Мандас обаче докосна топката с върха на пръстите си и я отклони в основата на гредата. Последвалият удар на Адамс премина покрай вратата.

Малко по-късно шотландският нападател все пак се разписа. Той засече с глава центриране на Гвидас Гинейтис от корнер и насочи топката в далечния долен ъгъл, връщайки Торино в мача – 1:2.

Пиетро Пелегри се появи от резервната скамейка за първия си мач от почти година. В заключителните минути Лацио пропусна отлична възможност да реши всичко с трети гол. Първо Пери спаси удар на Алфонсо Педраса, изведен от Фратези, а след това Андреа Пинамонти не успя да насочи точно топката при добавката.

Торино също потърси изравняването. Гаетано Ористанио засече с глава центриране на Нейтън Патерсън, но топката премина на сантиметри от близката греда. В добавеното време Лацио трябваше да положи сериозни усилия, за да запази аванса си, като Мандас излезе навреме и изби центриране преди Ористанио да успее да играе с глава.