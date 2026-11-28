Атлетико Мадрид постигна втора поредна победа в испанското първенство, след като се наложи с 3:2 при гостуването си на Елче в двубой от 14-ия кръг на Ла Лига. Успехът изкачи столичани на второто място в класирането, само на две точки зад лидера Барселона.

Гостите започнаха вихрено и си осигуриха аванс от два гола още в първите седем минути. Грималдо откри от дузпа в петата минута, а Ли Кан-ин удвои малко след това. Елче успя да намали изоставането си в 28-ата минута чрез Мартим Нето, но малко преди почивката Хулиан Алварес върна преднината от два гола на Атлетико.

Домакините не се предадоха и още в 48-ата минута Буба Сангаре отбеляза за 2:3. До края обаче Елче не успя да стигне до изравнително попадение и Атлетико си тръгна с трите точки.

Елче остава на предпоследното, 19-о място в класирането с актив от 11 точки.

По-късно тази вечер Реал Мадрид приема Алавес.