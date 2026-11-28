Астън Вила не успя да стигне до победата при гостуването си на новака Ипсуич и завърши 2:2 в двубой от 12-ия кръг на английското първенство.

Бирмингамци поведоха през първото полувреме. Бразилецът Алисон откри резултата, а Емерсон възстанови равенството за домакините в 18-ата минута. Малко преди почивката Жоао Гомеш отново изведе Астън Вила напред.

Ипсуич обаче не се предаде и стигна до ново изравняване в 56-ата минута, когато точен бе Лейф Дейвис. До края резултатът остана непроменен и двата отбора си поделиха точките.

Ипсуич заема 15-ото място в класирането с 12 точки, докато Астън Вила е 11-и с 15 пункта.

В неделя предстои дербито на кръга между шампиона Арсенал и Манчестър Сити.