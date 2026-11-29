Палмейрас спечели четвъртата си титла в Копа Либертадорес, след като победи Естудиантес с 1:0. Рамон Соса отбеляза победния гол през второто полувреме.

Първото полувреме премина под знака на единоборствата и малкото голови положения. Най-добрата възможност за гол преди почивката беше за Палмейрас.

В 44-ата минута Лукас Еванжелиста нахлу в наказателното поле и остави защитник на Естудиантес на земята, преди да отправи удар. Топката срещна гредата. Кълбото се върна към Еванжелиста, а Муслера го улови.

През второто полувреме Палмейрас откри резултата. В шестата минута на втората част Марлон Фрейтас намери Артур отляво. Крайният защитник овладя топката и центрира. Рамон Соса се появи в наказателното поле и изпрати топката в мрежата на „Вердао“.

Естудиантес създаде няколко възможности да изравни. След центриране Сетре отправи удар с глава към далечната греда, но Карлос Мигел се отличи с отлично спасяване. Аржентинският тим продължи да атакува, но не успя да порази вратата.

Палмейрас достигна до осмия си финал в Копа Либертадорес и спечели четвъртата титла в историята си. След триумфите през 1999, 2020 и 2021 г. клубът от Сао Пауло отново се изкачи на върха на континента след петгодишна пауза. С този успех Абел Ферейра спечели своя 12-и трофей начело на отбора.

Бразилия и Аржентина спореха за 26-ата титла и надмощието в Копа Либертадорес. С титлата на Палмейрас Бразилия вече има 26 отличия в Копа Либертадорес де Америка.

Балансът между двете страни се промени през последните години. Аржентина водеше в класацията в продължение на десетилетия, но бразилските клубове постепенно намалиха разликата с поредица от скорошни успехи.

От 2019 г. насам трофея са печелили Фламенго, Палмейрас, Ботафого и Флуминензе, което увеличи присъствието на Бразилия сред шампионите.

Аржентинските клубове, от своя страна, не са печелили Копа Либертадорес от 2018 г., когато Ривър Плейт победи Бока Хуниорс на финала. Поредицата от бразилски триумфи изравни класирането по държави през 2025 г., а тазгодишният финал изведе Бразилия на еднолично първо място.