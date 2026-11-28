Интер постигна убедителна победа с 4:0 над Дженоа в среща от първенството на Италия, дни преди новия сблъсък между двата отбора за Купата на страната. Лаутаро Мартинес, Пьотр Шучич от дузпа и Маркус Тюрам на два пъти осигуриха успеха на „нерадзурите“.

Домакините започнаха силно и поведоха след бърза атака, завършена от Лаутаро Мартинес. Капитанът на Интер участва и в изграждането на второто попадение, при което Тюрам се разписа с технично изпълнение.

Малко преди почивката ВАР отмени гол на Федерико Димарко заради засада, но секунди по-късно Интер получи дузпа. Пьотр Шучич бе точен от бялата точка и направи резултата 3:0.

След почивката Тюрам оформи крайното 4:0 с втория си гол в срещата след бърза контраатака.

Интер записа трета поредна победа в Шампионската лига през седмицата, а сега се поздрави с убедителен успех и в първенството. Двата тима ще се срещнат отново във вторник в осминафиналите за Купата на Италия.