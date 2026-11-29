Левски гостува на Септември по време на 16-ия кръг в Първа лига. Двубоят в неделя трябва да се проведе при сурови условия на Националния стадион "Васил Левски" в дните след кошмара за феновете на "сините" в Марсилия.

Общността още се възстановява от баталните сцени във Франция, а срещу аутсайдера сега Левски ще бъде без верните си привърженици. По-малко от 24 часа преди мача от Сектор Б обявиха, че ще бойкотират мачовете на отбора, докато не се поднови диалогът с ръководството.

Към настоящия момент Левски се намира на втората позиция с актив от 35 точки, колкото има и лидерът ЦСКА, който е с мач повече. "Сините" се представят добре срещу септемврийци, като могат да се похвалят с 4 поредни победи над този съперник в последните 5 сблъсъка помежду им.

Първият съдийски сигнал на рефера Димитър Димитров за мача между Септември и Левски ще прозвучи в 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

45 минути по-рано във Враца ще бъде направен опит да се изиграе отложеният мач от събота между местния Ботев и Лудогорец. Срещата така и не започна заради тежките метеорологични условия във Враца.

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В 13:30 ч. пък стартира любопитният сблъсък между Арда и ЦСКА 1948. Кърджалийци са със само един успех в последните си осем шампионатни срещи, докато бистричани гостуват за трети пореден път в първенството - при предишните си две визити тимът направи равенства с Лудогорец (2:2) и Ботев Враца (1:1).