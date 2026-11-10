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Байерн Мюнхен подготвя заместник на Мануел Нойер, Лорис Кариус е сред кандидатите

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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40-годишният вратар вероятно ще прекрати кариерата си след края на сезона, а баварците планират да поверят титулярното място на Йонас Урбиг

Байерн Мюнхен подготвя заместник на Мануел Нойер, Лорис Кариус е сред кандидатите
Снимка: AP Photo
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Байерн Мюнхен вече работи по плановете си за вратарския пост през следващия сезон, тъй като се очаква легендарният Мануел Нойер да прекрати професионалната си кариера през лятото на 2027 година. Според информация на Sky Sports Германия ръководството на баварците разглежда няколко опитни вратари, които да осигурят конкуренция на Йонас Урбиг, определян за бъдещия титуляр на германския шампион.

След 16 години в Байерн 40-годишният Нойер е все по-близо до края на своята забележителна кариера. Световният шампион с Германия от 2014 година получи нова контузия при гостуването на Майнц през изминалия уикенд и според германското издание няма да играе повече през календарната 2026 година.

Нойер е получил частично разкъсване на сухожилие в десния крак, като това е четвъртият случай през настоящата година, в който се налага да бъде заменен по време на мач заради физически проблем. За сравнение, в предишните сезони от кариерата му подобни ситуации не са се случвали повече от два пъти в рамките на една календарна година.

Въпреки поредната травма преждевременно прекратяване на кариерата му не се предвижда. Очакванията са Нойер да се възстанови и да се завърне на терена в началото на 2027 година, преди окончателно да се оттегли след края на сезона.

Ръководството на Байерн вече е определило Йонас Урбиг за дългосрочен наследник на ветерана. Младият германски национал се подготвя за ролята на първи избор под рамката, но клубът възнамерява да привлече и опитен вратар, който да осигури стабилност и конкуренция в състава.

Основен фаворит за подобна роля остава Оливер Бауман. Стражът е високо оценяван от ръководството на Байерн заради постоянните си изяви през последните години и се разглежда като предпочитан вариант за следващата кампания.

Сред останалите кандидати са Бернд Лено и Лорис Кариус. Според Sky Sports Германия двамата също попадат в разширения списък на баварците, като опитът им на високо ниво ги прави подходящи за ролята на алтернатива на Урбиг.

Особено интересна е ситуацията около Лено, чийто договор с Фулъм изтича през лятото на 2027 година. Английският клуб разполага с опция за удължаването му, но 34-годишният германец е отворен към възможността да премине в Байерн.

Според информацията Лено би приел и ролята на резервен вратар в Мюнхен. Допълнителен фактор в полза на евентуален трансфер е желанието му да бъде по-близо до родния си регион около Щутгарт.

Лорис Кариус също се разглежда като възможност, макар към момента да няма информация за напреднали преговори с него.

#Йонас Урбиг #ФК Байерн Мюнхен #Мануел Нойер

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