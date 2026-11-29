Тодор Батков-младши беше гост в предаването на БНТ „Арена спорт“, където коментира баталните сцени от двубоя между Олимпик Марсилия и Левски през седмицата. Синът на бившия собственик на „сините“ беше пряк свидетел на ужасяващите сцени на агресия на „Велодром“, които като по чудо се разминаха без жертви.

„Феновете на Левски във ВИП сектора бяхме жертва на терористичен атентат, добре организиран под мълчаливото съгласие на УЕФА и страхливото съгласие на ръководството на ПФК Левски. Едно е да се бият ултраси с ултраси, друго е ултраси да бият хора във ВИП-а. Това е провал за френската полиция и срамно петно за Левски. Знаехме добре и бяхме информирани, но затова отборът домакин отпусна само 500 билета за фенове, гарантираха, че само за толкова могат да гарантират. Видяхме колко гарантираха“, каза Батков.

Той коментира и дали е трябвало изобщо фенове на Левски да пътуват за Марсилия, предвид опасността от атаката.

„Това не мога да го кажа аз. Като са казали 500 души плюс 200 за ВИП-а, би трябвало да могат да гарантират сигурността. Очевидно не успяха да гарантират“, добави Батков.

Той припомни и какво се случи на „Велодром“ през неговите очи:

„Влезнаха едни с пръти, мачете, ножове, пожарогасители, нападнаха нормални обикновени хора, с професии, в рамките на няколко минути се оттеглиха самостоятелно. Клубът, вместо да защити фенове, да върнат футболистите, те се направиха че нищо не се е случило. Решението за прекратяване на мача го взима съдията, но за мен не е нормално, когато бият хора, ръководството на Левски да се правят на кьорави. Имаме 11 директора, 10 от тях чужденци, би трябвало да могат да комуникират, не само да лапат заплати. Искам да попитам кой ще понесе отговорност за случилото се и защо до този момент нито един от тези директори-палячовци, защо няма представител на клуба в болницата в Марсилия?“, добави Батков-младши.

Той сподели и какво е състоянието на привърженика на Левски, който все още е в болница в Марсилия.

„Там са жена му и брат му, нито един от представителите на клуба не е там. Тук (в коридорите на БНТ) са цяла делегация, отборът на Стюърт Литъл и Мики Маус. Когато трябва да се събират пари от феновете са първа писта, а сега се крият по дупките“, добави синът на бившия президент на „сините“.

Той коментира и протеста пред Френското посолство.

„Настояваме за ясни и конкретни отговори - какви ще бъдат последствията към това безобразие. Ние виждаме, че Левски е огромен отбор с достойнство, ръководен от плъхове. Колективен иск може да се заведе срещу УЕФА и срещу френската полиция. Това, което се случи беше безобразие. Г-н Берлинер на 40-ата минута от мача, 50 мин след нападението, слиза във ВИП ложата да види как са хората, вижда ранени, с разбити глави, кървящи, и единственото което каза: „Ох ужас, много съжалявам“. Идва полувремето и мистериозно изчезва, защото тогава е кетърингът. Левски го и имало и ще го има и след тези лимони, които са в момента. Единственият вариант е да се възстанови диалога с феновете, да се извинят и да паднат на колене пред фоновете. Да се извинят и да и осъзнаят, че Левски е много по-голям от тях“, завърши Тодор Батков-младши.

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