Председателят на Съвета на директорите на ПФК "Левски" Фелипе Берлинер е на мнение, че пострадалите в Марсилия и българският футбол ще получи справедливост, само ако клуба, фенове и институции застанат рамо до рамо и работят заедно.

Според него от клуба са реагирали адекватно след сблъсъците на стадион "Велодром".

"Много сме ядосани. Различните хора реагират по различен начин. Гордея се от клуба и персонала му. Благодарен съм на премиер Радев, президента, БФС и председателя му за единодушното обсъждане на събитията. Всички бяха много важни в подкрепата за клуба в тази трудна ситуация. Тъжно е, но правилното решения отнемат време. Трябва ни търпение и единство, за да постигнем целите си. Целите ни са престъпниците да бъдат посочени, осъдени и да им се повдигнат обвинения. Вярвам, че Олимпик Марсилия не може да осигури подходящата безопасност. УЕФА трябва да овладее ситуацията. Искаме мачът да бъде анулиран, клубът да загуби служебно, да бъде изкаран от състезанието и Левски да получи три точки", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Берлинер също е присъствал в Марсилия на мача и увери, че продължава на всички привърженици във Франция, които още не са се прибрали на родна земя.

"Веднага след инцидента искахме да гарантираме, че имаме представители там, които помагат на засегнатите фенове. Основен приоритет бе да гарантираме на афектираните да получат помощ. Аз бях там и видях, че беше хаус. Приоритет на клуба бе да се овладее ситуацията. Все още имаме представители там и предоставяме помощ. От Олимпик Марсилия също ни оказват помощ", допълни председателят на Съвета на директорите.

Сектор "Б" обяви бойкот и няма да посещава мачовете на отбора, докато отношенията с клуба на се подобрят.

"Отнасяме се към всеки фен на Левски равно. Ще работим по-усилено, за да поддържаме каналите на информация с феновете. От клуба изслушваме феновете по професионален начин. Не бих нарекъл отношението между феновете и ръководството война. Общността на Левски и дори съперниците трябва да работи заедно, за да не забравяме случилото се. Трябва справедливост за засегнатите хора и Левски", добави той.

Според него феновете на Левски са били в правото си да посетят срещата, предвид гаранциите за сигурност.

"Не трябваше мачът да започва. В началото и на полувремето се опитахме да осигурим сигурността на феновете. Всички смятаха, че спирането на мача ще предизвика още напрежение. Имахме ограничена информация и трябваше да вземем решение. В онзи момент решението бе правилно. Даниел Боримиров се справи със ситуацията и ни сме плътно зад него. Спазихме всички процедури преди мача и не мисля, че трябвахме хората да подкрепят отбора си, при положение, че получихме гаранции за сигурност. Надявам се на пълно наказание и това е мисията на клуба. За да постигнем справедливост, не само за Левски, но и българския футбол, клубът, феновете и съперниците ни трябва да работим заедно", категоричен бе Берлинер.

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