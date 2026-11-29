Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов представи първата интерактивна карта за състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в България. Картата обхваща над 100 обекта в повече от 70 града и представя актуалното състояние на инфраструктурата, както и предизвикателствата и възможностите за нейното развитие.

"Над 73 града, над 136 клуба, навсякъде се срещнахме с треньори, с атлети, с деятели, с общини, хората, които ползват цялата тая инфраструктура. Голяма част от нашата инфраструктура е негодна за провеждане на състезания почти 90%, почти 60-70% дори на тренировъчен процес. Има така и добри примери, които ги показахме, защото е важно да се покажат и добрите примери. Стара Загора, където традиционно имаме от най-добрите условия за лека атлетика, но и в последните години на доста места почнаха да се правят писти, като Враца, Кюстендил, Дупница, Павликени", коментира Павлов.

"Най-трагично е състоянието в 4-те големи града - София, Бургас, Варна и Пловдив, където има крещяща нужда от изграждане на такава инфраструктура", добави той.

В София има 23 клуба с близо 700 картотекирани състезатели. Многократно повече са децата, които са още в подготвителни групи. На практика столицата има само едно място, където тренират атлетите през лятото – стадион "Васил Левски". Другата база е на Националната спортна академия, която се ползва от няколко от клубовете, но нейното основно предназначение е учебна дейност.

"Ние показахме, че тук има около 12-13 стадиони. Всички стадиони имаха писти, всички стадиони имаха и закрити писти, над 22-23 съоръжения. В София все пак са останали тези закрити писти. Всички те с много малки средства, могат да се реновират, да се направят уютни, топли, за да поемат всички тези над 2-3 хиляди деца, които спортуват атлетика", обясни президентът на Българската федерация по лека атлетика.

В Пловдив възможността за зимна подготовка в двете атлетически зали е сравнително добра, но там проблемът е със стадион "Пловдив", който на практика е единственият годен за ползване. Там тренират 11 клуба с над 300 състезатели и повече от хиляда деца.

Състезателите в царицата на спортовете не искат лукс, а просто нормални условия за подготовка. Каквито подобават на всеки един спорт, каквито могат да привлекат едно дете и да го накарат да заобича атлетиката. За да започне да мечтае един ден да стане шампион. А мечтата на президента на федерацията Георги Павлов е следната:

"Дом на атлетиката в София, да има един стадион, който знаеш, че това е лека атлетика, там да са ни офисите, да има до него закрита зала за лека атлетика и да направим това, което най-добре можем, да взимаме домакинства на големите първенства и да развиваме нашия любим спорт."

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