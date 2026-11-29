Президентът на Българската федерация по лека атлетика обясни от какво се нуждае спортът, за да може да се развива правилно.
Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов представи първата интерактивна карта за състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в България. Картата обхваща над 100 обекта в повече от 70 града и представя актуалното състояние на инфраструктурата, както и предизвикателствата и възможностите за нейното развитие.
"Над 73 града, над 136 клуба, навсякъде се срещнахме с треньори, с атлети, с деятели, с общини, хората, които ползват цялата тая инфраструктура. Голяма част от нашата инфраструктура е негодна за провеждане на състезания почти 90%, почти 60-70% дори на тренировъчен процес. Има така и добри примери, които ги показахме, защото е важно да се покажат и добрите примери. Стара Загора, където традиционно имаме от най-добрите условия за лека атлетика, но и в последните години на доста места почнаха да се правят писти, като Враца, Кюстендил, Дупница, Павликени", коментира Павлов.
"Най-трагично е състоянието в 4-те големи града - София, Бургас, Варна и Пловдив, където има крещяща нужда от изграждане на такава инфраструктура", добави той.
В София има 23 клуба с близо 700 картотекирани състезатели. Многократно повече са децата, които са още в подготвителни групи. На практика столицата има само едно място, където тренират атлетите през лятото – стадион "Васил Левски". Другата база е на Националната спортна академия, която се ползва от няколко от клубовете, но нейното основно предназначение е учебна дейност.
"Ние показахме, че тук има около 12-13 стадиони. Всички стадиони имаха писти, всички стадиони имаха и закрити писти, над 22-23 съоръжения. В София все пак са останали тези закрити писти. Всички те с много малки средства, могат да се реновират, да се направят уютни, топли, за да поемат всички тези над 2-3 хиляди деца, които спортуват атлетика", обясни президентът на Българската федерация по лека атлетика.
В Пловдив възможността за зимна подготовка в двете атлетически зали е сравнително добра, но там проблемът е със стадион "Пловдив", който на практика е единственият годен за ползване. Там тренират 11 клуба с над 300 състезатели и повече от хиляда деца.
Състезателите в царицата на спортовете не искат лукс, а просто нормални условия за подготовка. Каквито подобават на всеки един спорт, каквито могат да привлекат едно дете и да го накарат да заобича атлетиката. За да започне да мечтае един ден да стане шампион. А мечтата на президента на федерацията Георги Павлов е следната:
"Дом на атлетиката в София, да има един стадион, който знаеш, че това е лека атлетика, там да са ни офисите, да има до него закрита зала за лека атлетика и да направим това, което най-добре можем, да взимаме домакинства на големите първенства и да развиваме нашия любим спорт."
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