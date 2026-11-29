Задействаха системата BG ALERT заради затворения път Калиманци-Суворово
Чете се за: 00:27 мин.
Преспите в района надхвърлят 1 метър
Слушай новината
Областния управител Марио Смърков задейства системата BG ALERT заради затворения път Калиманци-Суворово.
Обстановката е усложнена заради бурния вятър, който е предизвикал снегонавявания и преспи, които надхвърлят 1 метър.
В района ще бъде изпратена техника за разчистването на пътя.
На територията на общината е затворен и пътят между селата Дръндар и Николаевка.