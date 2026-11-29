Областния управител Марио Смърков задейства системата BG ALERT заради затворения път Калиманци-Суворово.

Обстановката е усложнена заради бурния вятър, който е предизвикал снегонавявания и преспи, които надхвърлят 1 метър.

В района ще бъде изпратена техника за разчистването на пътя.

На територията на общината е затворен и пътят между селата Дръндар и Николаевка.