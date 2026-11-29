Легендарният вратар на Байерн Мюнхен Мануел Нойер вероятно ще сложи край на професионалната си кариера след края на настоящия сезон. Това разкри самият германец по време на среща с привърженици на баварския клуб, цитиран от „Скай Спортс“.

"Предполагам, че нещата няма да продължат за мен през лятото. Опитвам се да се насладя на оставащото време сега“, заяви 40-годишният страж, чийто договор с германския гранд изтича през юни 2027 година.

Нойер носи екипа на Байерн от 2011 година, като през този период спечели 13 титли в Бундеслигата и два трофея от Шампионската лига.

Вратарят остави трайна следа и в историята на германския национален отбор, с който стана световен шампион през 2014 година в Бразилия и заслужи наградата „Златна ръкавица“ за най-добър вратар на турнира.

Нойер първоначално се оттегли от международния футбол през август 2024 година, но впоследствие промени решението си и участва на Мондиал 2026 - петото поредно световно първенство в кариерата му. След турнира той отново се раздели с националния отбор, за който има 128 мача.

Както вече стана ясно, Нойер планира да се завърне в игра през януари след зимната пауза в Бундеслигата. В момента германецът се възстановява от частично разкъсване на сухожилие, като очаква около Коледа да поднови по-интензивните вратарски тренировки.

Макар все още да не е обявил окончателно решението си, думите на Нойер подсказват, че настоящият сезон може да се окаже последният в забележителната кариера на един от най-успешните вратари в историята на футбола.