Договорът на 40-годишния вратар с Байерн Мюнхен изтича през лятото на 2027 година
Легендарният вратар на Байерн Мюнхен Мануел Нойер вероятно ще сложи край на професионалната си кариера след края на настоящия сезон. Това разкри самият германец по време на среща с привърженици на баварския клуб, цитиран от „Скай Спортс“.
"Предполагам, че нещата няма да продължат за мен през лятото. Опитвам се да се насладя на оставащото време сега“, заяви 40-годишният страж, чийто договор с германския гранд изтича през юни 2027 година.
Нойер носи екипа на Байерн от 2011 година, като през този период спечели 13 титли в Бундеслигата и два трофея от Шампионската лига.
Вратарят остави трайна следа и в историята на германския национален отбор, с който стана световен шампион през 2014 година в Бразилия и заслужи наградата „Златна ръкавица“ за най-добър вратар на турнира.
Нойер първоначално се оттегли от международния футбол през август 2024 година, но впоследствие промени решението си и участва на Мондиал 2026 - петото поредно световно първенство в кариерата му. След турнира той отново се раздели с националния отбор, за който има 128 мача.
Както вече стана ясно, Нойер планира да се завърне в игра през януари след зимната пауза в Бундеслигата. В момента германецът се възстановява от частично разкъсване на сухожилие, като очаква около Коледа да поднови по-интензивните вратарски тренировки.
Макар все още да не е обявил окончателно решението си, думите на Нойер подсказват, че настоящият сезон може да се окаже последният в забележителната кариера на един от най-успешните вратари в историята на футбола.