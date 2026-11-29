Арсенал и Манчестър Сити не разочароваха в един от дуелите на сезона във Висшата лига. Двата отбора си стиснаха ръцете за равенство след 2:2 в среща от 12-ия кръг, изиграна на "Емиратс".

"Гражданите" на два пъти повеждаха в резултата чрез Ерлинг Холанд и Енцо Фернандес, но Кай Хаверц и Юриен Тимбер се погрижиха действащите шампиони да измъкнат точката. Мачът, който предложи доста зрелище, не мина и без дискусионни ситуации, като при втория гол на "артелиаристите" останаха доколко той е редовен, а в края не бе отсъдена и дузпа за "гражданите". Двата отбора вече са в серия от две поредни равенства в английския елит, но "небесно-сините" записаха пети пореден мач без победа и пропуснаха да се доближат до върха.

Селекцията на Микел Артета продължава да е едноличен лидер с 29 точки във временното класиране, а съставът на Енцо Мареска остава на второто място с 23. На 2 декември (сряда) Арсенал ще има визита на Брентфорд, докато Сити ще домакинства на Лийдс с Илия Груев.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Premier League (@premierleague)





Откриващите минути се оказаха динамични, но до реални опасни положения не се стигна, като все пак напрежение и пред двете врати не липсваше.

Домакините успяха да се зарадват за кратко в 9-та минута. След многоходова акция, завършена с пас от Христос Цолис към Кай Хавертс, последният прониза Джанулиджи Донарума. Впоследствие попадението бе отменено, тъй като се оказа, че при нападението е имало засада, а това бе потвърдено и от видеоповторенията.

„Артилеристите“ получиха нов шанс само минута по-късно, когато Юриен Тимбер стигна до стрелкова позиция, но от малък ъгъл не успя да преодолее Донарума.

Първият половин час донесе и първи по-сериозни атаки за гостите. Жереми Доку стреля в ръцете на Давид Рая. Последва и опит на Енцо Фернандес, който отне топката в наказателното поле, но само рикошет го спря да създаде по-сериозни главоболия на домакински тим.

В 34-та минута усилията на „гражданите“ се материализираха в гол. Йошко Гвардиол отне топката и проби в наказателното поле. Оттам асистира на непокрития Ерлинг Холанд, който не се поколеба и прати топката във вратата, пазена от Рая.

Лондончани не се нуждаеха от много време, за да отвърнат на предизвикателството и това се случи в 39-та минута. Цолис центрира в наказателното поле, където Микел Мерино отклони с глава към Хавец. Последният също игра с глава и направи безпомощен Донарума за 1:1.

Именно двата гола щрихираха края на първото полувреме, което премина на един дъх.

„Небесно-сините“ поставиха шеметно начало на втората част. В 48-та минута Аюб Бауди спипа неподготвена домакинската защита с хитър пас към Енцо Фернандес, който завърши с едно докосване и гостуващият отбор отново се озова в ролята на лидер.

„Топчиите“ се активизираха и близо бяха до връщане на попадението. Юриен Тимбер отклони топката, но се размина с гола. От своя страна Илиман Ндиайе тества Донарума с далечен изстрел.

Най-сериозното положение дойде 20 минути след старта на второто полувреме. Виктор Гьокереш стреля с глава, но гредата го спря да постави равенството на таблото.

Гьокереш се отчете с нов пропуск малко след това, като не успя да уцели добре топката от близка дистанция.

Тимът от Лондон намери сили за ново изравняване в 86-та минута. Тимбер бе на точното място в точното време, вкарвайки с хълбок след центриране от корнер, макар че останаха сериозни съмнения за удар с ръка по топката. При центрирането имаше съмнения и за удар с лакът на Габриел Магаляеш в главата на Донарума. Все пак ВАР остана безмълвен.

В продължението отново стана интересно. Гьокереш спря с ръце на голлинията удар на Гвардиол. До преразглеждане на ситуацията с ВАР не се стигна, макар че съмненията за дузпа останаха, но спорът остана неразрешен за 2:2.