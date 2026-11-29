Колони от автомобили с пътници са блокирани на граничния пункт „Малко Търново“. Те пътуват от Турция към България, а причината за затруднението е липсата на електрозахранване на пункта от турска страна.

Информацията е потвърдена от кмета на община Малко Търново Илиян Янчев.

Междувременно 13 населени места в района са останали без електричество. Всички пътища в областта са проходими при зимни условия, а над 30 специализирани машини обработват пътните настилки.

За утре в около 40 населени места в община Руен е обявен неучебен ден.