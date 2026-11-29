Българският вратар Андрей Кръстев имаше малшанса да си отбележи автогол при домакинското поражение на Сампдория с 1:2 от Кремонезе в двубой от 14-ия кръг на италианската Серия Б.

Срещата започна по възможно най-неприятния начин за домакините, които още в четвъртата минута останаха с човек по-малко. Филипо Дели Кари получи директен червен картон за нарушение срещу откъсващ се сам срещу вратата противников нападател.

Само две минути по-късно Кремонезе откри резултата при куриозна ситуация. След удар на Федерико Бонацоли топката се отби в страничния стълб, рикошира в тялото на плонжиралия Кръстев и попадна в мрежата.

В 39-ата минута Сампдория стигна до изравнително попадение чрез Дженаро Тутино, но след намесата на ВАР голът бе отменен заради минимална засада.

Въпреки численото си изоставане домакините възстановиха равенството в 79-ата минута чрез Бьорн Майер. Радостта им обаче бе краткотрайна, след като четири минути по-късно Бонацоли отбеляза победното попадение за Кремонезе.

За 18-годишния Андрей Кръстев това бе седми пореден двубой като титуляр за Сампдория, който прекъсна серията си от четири последователни победи в първенството.

Генуезци остават с актив от 17 точки, на пет над зоната на изпадащите, докато Кремонезе вече има 18. Лидер в Серия Б е Палермо с 33 точки, следван от Модена с 30.