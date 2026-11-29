Сириус за първи път в клубната си история стана шампион на Швеция по футбол. Тимът от Упсала си осигури златните медали след победа с 1:0 при гостуването на ИФК Гьотеборг в заключителния 30-и кръг на първенството.

В герой за новия шампион се превърна унгарският футболист Залан Ванча, който отбеляза единственото попадение в срещата в 87-ата минута.

Сириус завърши сезона на върха в класирането с актив от 64 точки, докато основният му конкурент Хамарби остана на втора позиция след поражение с 0:1 при гостуването на Вестерос.

Пътят към историческата титла не бе лишен от трудности за отбора от Упсала. Сириус натрупа солидна преднина в средата на сезона, но раздялата с няколко основни футболисти през летния трансферен прозорец доведе до поредица от колебливи резултати.

Въпреки това тимът успя да удържи лидерската си позиция и да запише най-големия успех в клубната си история.

За втора поредна година шведското първенство има изненадващ шампион, след като през миналия сезон скромният Мялби също стигна до златните медали.