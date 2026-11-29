Аварирали тежкотоварни автомобили станаха причина за километрични колони и чакане с часове - такава беше ситуацията на Е79 в Северозападна България.

В образувалите се снощи километрични колони на Е79 в районите на Новачене,Ботевтрадско и Бели извор, Врачанско, стотици пътуващи бяха принудени да изчакват в продължение на часове.

Движението по основни пътни направления беше затруднено или временно спирано.

Целият тежкотоварен трафик в областите Видин, Монтана и Враца беше спрян от 18:30 снощи до 15:30 днес. До последно никой не беше информирал хората колко дълго ще продължи изчакването на място и защо. На много места се образуваха километрични колони.

"- БНТ: Знаете ли тук защо се налага да изчакате? - Не. - БНТ: От кого разчитате да получите поне информация за това какво се случва? - Не знам, от кого. Питаме полицаи, и те не знаят... - БНТ: Колко време сте тука? - От снощи. - 24 часа ще има? - Още малко и 24 часа ще направя.”

"Адем, международен шофьор на тежкотоварен автомобил: “В момента трябва да... трябваше да съм в Гърция.” - БНТ: Някой мина ли да ви обясни, да ви съдейства? - Не. Чакаме. Чакаме. Знаеш каква работа е – то се чака.”

А причината за блокадата в района Бели Извор край Враца се оказа самокатастрофирал тир, който беше препречил пътя и в двете посоки от снощи вечерта. В капана се оказа и туристически автобус.

"- БНТ: Колко човека сте? - Маринова, водач на туристическа група от Пловдив: 50 човека сме в автобуса, но имайте предвид, че има поне още 10 автобуса, които са за Пловдив и всички сме в тая ситуация. Хората, повечето, утре са на работа, не знаят дали ще успеят да се върнем. Моля институциите, които са отговорни, да си вършат работата, защото в автобуса има и възрастни хора, имаме и деца. Защото това е недопустимо, европейска страна в 21-ви век с 5 см сняг блокирана.”

Така на всички в района се наложи да чакат близо 20 часа. Друга тежка ситуация имаше и в района на Новачане между Ботевград и Мездра, отново заради аварирали тирове. Ученически автобус също беше заложник близо 7 часа на транспортния хаос, а учениците успяха да се приберат по домовете си едва в 3.30 през нощта.

В Северозападна България над 150 населени места останаха без ток, някои за повече от 16 часа.

Зорница Михайлова, зам. областен управител: "Над 500 сигнала са получени в системата 112, като това са сигнали свързани с населени места без електричество, непочистени пътища, паднали дървета, също така имаме постъпили сигнали за бедстващи хора. Те за щастие са само пет на брой.

На много места проблемите остават частично решени. За утре в много части на северозападна България е обявен жълт код за опасно време, за което хората трябва за бъдат подготвени.