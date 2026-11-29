АЕК Атина победи ПАОК с 3:2 в драматично дерби от 12-ия кръг на гръцкото футболно първенство. Действащите шампиони стигнаха до трите точки с попадение на анголския нападател Зини секунди преди края на добавеното време.

Българският национал Кирил Десподов се появи в игра в 69-ата минута на мястото на Баптист Сантамария, записвайки втория си официален мач след възстановяването от контузия на пръста на десния крак.

Домакините имаха предимство през по-голямата част от срещата, като Лука Йович откри резултата с майсторско изпълнение в 24-тата минута, а Абубакари Койта удвои аванса на столичани в 62-рата минута след подаване на Ловро Майер.

Влизането на Десподов внесе допълнителна острота в атаката на ПАОК. В рамките на четири минути Андрия Живкович и Шериф Ндиайе си размениха по гол и асистенция, за да възстановят равенството.

Българинът на два пъти можеше да се озове в отлична позиция за отбелязване на гол, но неговите съотборници предпочетоха да завършат атаките самостоятелно. В 75-ата минута Живкович не потърси свободния Десподов при контраатака, а в 86-ата Анестис Миту стреля с глава над вратата, въпреки че зад него българинът бе непокрит.

Тъкмо когато ПАОК изглеждаше способен да осъществи пълен обрат, АЕК нанесе решителния си удар. Двадесет секунди преди изтичането на четириминутното добавено време Зини засече с глава центриране на Койта и донесе победата на домакините.

Другият българин в дербито – защитникът на АЕК Мартин Георгиев, остана на резервната скамейка.

С успеха столичани събраха 26 точки на третото място в класирането, на три зад Олимпиакос и на седем от лидера Панатинайкос. ПАОК заема четвъртата позиция с 22 точки, колкото има и градският съперник Арис.

В друга среща от кръга българският защитник Алекс Петков изигра пълни 90 минути при домакинското равенство на Кифися с Каламата (2:2). Неговият отбор е седми в класирането с актив от 15 точки.