Срещата между Септември София и Левски от 16-ия кръг на Първа лига беше отложена заради тежките зимни условия в столицата. Обилният снеговалеж през последното денонощие и замръзналият терен на Националния стадион „Васил Левски“ направиха невъзможно провеждането на двубоя.

Домакините от Септември направиха опит да приведат тревното покритие в състояние, позволяващо игра, като първоначално началният час на мача беше изместен с един час. След последната инспекция с участието на съдиите, дежурния делегат и представители на двата клуба обаче беше взето решение срещата да бъде отложена с 24 часа.

В понеделник преди обяд ще се проведе нова проверка на терена. След нея ще стане ясно дали двата отбора ще могат да изиграят срещата или ще се наложи ново отлагане.