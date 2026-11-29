В понеделник преди обяд ще се проведе нова проверка на терена. След нея ще стане ясно дали двата отбора ще могат да изиграят срещата или ще се наложи ново отлагане.
Срещата между Септември София и Левски от 16-ия кръг на Първа лига беше отложена заради тежките зимни условия в столицата. Обилният снеговалеж през последното денонощие и замръзналият терен на Националния стадион „Васил Левски“ направиха невъзможно провеждането на двубоя.
Домакините от Септември направиха опит да приведат тревното покритие в състояние, позволяващо игра, като първоначално началният час на мача беше изместен с един час. След последната инспекция с участието на съдиите, дежурния делегат и представители на двата клуба обаче беше взето решение срещата да бъде отложена с 24 часа.
В понеделник преди обяд ще се проведе нова проверка на терена. След нея ще стане ясно дали двата отбора ще могат да изиграят срещата или ще се наложи ново отлагане.