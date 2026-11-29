Старши треньорът на Арда Александър Тунчев изрази задоволство от представянето на своите футболисти при домакинската победа с 2:1 над ЦСКА 1948 в среща от 16-ия кръг на Първа лига.

Наставникът на кърджалийци отличи характера на отбора си и подчерта значението на психологическата подготовка предвид тежките атмосферни условия.

"През първото полувреме бяхме по-активни. Създадохме ситуации, вкарахме два гола и това ни помогна да вземем трите точки. Условията са доста тежки. Студено е, дори теренът да е в добро състояние. Всичко беше в настройката. Още вчера знаехме, че днес ще има сняг и опитахме да настроим правилно футболистите за днешния двубой“, заяви Тунчев.

Специалистът призна, че направените от съперника промени след почивката са създали затруднения за неговия тим.

"Допуснахме малко положения пред нашата врата. ЦСКА 1948 доказа, че е класен отбор. Второто полувреме вкараха футболисти, които промениха нещата. Ние имахме проблеми, но показахме характер.“

Тунчев остана доволен и от начина, по който неговите възпитаници реализираха двете попадения, но смята, че Арда е имал възможност да реши двубоя още преди почивката.

"Хубави голове, радвам се, че работата в тренировките ни дава плодове. Имахме и други ситуации, които можехме да изиграем доста по-добре и да решим мача още първата част.“

Наставникът на кърджалийци предупреди, че успехът не трябва да води до подценяване на следващия съперник в първенството – Дунав Русе.

"Най-добрият начин е като печелим. Не се заблуждаваме, че ще имаме лек мач с Дунав“, завърши Александър Тунчев.