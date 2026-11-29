Двама от феновете на Левски се прибраха от Марсилия късно през нощта с военния самолет "Спартан". Двамата са настанени във ВМА без опасност за живота.

На летище "Васил Левски" пострадалите фенове на Левски бяха посрещнати топло.

"Аз съм тук посред нощ, за да подкрепя моите братя и сестри, които бяха брутално пребити в Марсилия от едни маймуни. Ти да нападаш деца, да нападаш жени, аз такова клане не съм виждал. Сигурен съм, че в Алжир, на пазара, не са се случвали такива безобразия", сподели запалянкото Емил Ботев.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разясни състоянието на потърпевшите.

"Тази нощ се прибраха двама души със "Спартан" от Франция. Медицинската евакуация приключи тази сутрин към 02:10 часа. В болницата в Марсилия първоначално не са получили навременна медицинска помощ, но след намесата и на колегите от консулството на България в Лион и в Марсилия са получили и след това по-адекватна медицинска помощ. Били са много изплашени и много травмирани. В болница "Норд" остава още един пациент. За него не получихме разрешение от медицинския екип в болница "Норд" да бъде хоспитализиран и съответно транспортиран по въздух, защото състоянието му не позволява да бъде транспортиран по въздух. Утре продължават наблюденията при него, много е възможно да се наложи операция", поясни тя.

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