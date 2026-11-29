Усложнена остава обстановката в цялата страна към този момент. Силен вятър и обилен снеговалеж затрудняват придвижването в Бургаско. Има населени места без ток в Кюстендилско, Габровско и северо-западна България. София също осъмна със сериозна снежна покривка. В Бургаско е Елиана Цанова.

Морето продължава да връхлита сушата наистина с огромна сила, както можете да видите и зад. Амена, вълните тук преминаха над предпазната стена на велоалеята между Бургас и Сарафово и заляха насилката, като изхвърлиха и множество камъни върху алеята.

На плажа в Бургас пък вълните достигнаха до около 6 метра височина.

Морската вода навлезе около 25 метра навътре по крайбрежието и наводни част от заведенията на плажа. Сериозни са и щетите в стария град на Несебър, където мощните вълни разбиха цели участъци от крайбрежната алея, буквално изтръгвайки паветата от основата.

Тежка е и обстановката във вътрешността на областта. Силният вятър и снеговалежът образуваха значителни снегонавявания. 13 населения места в общините Айтос и Руен остават без ток, а иначе стихията край морето остави след себе си разрушения и тревога.

Димитър Ташев, собственик на заведение: “Сега ще ни залее пак и никой нищо не прави. Залива ни и пак наново си правим заведенията и работим, защото няма кой да направи диги.”

-БНТ: Имате ли щети? Да, започна да влиза водата. Ще ги оценим утре.”

Симеон Цветков, концесионер на Северен плаж-Бургас: "Миналата година извършихме всички съгласувателни процедури, след което направихме пясъчен насип. Бяха пуснати жалби до компетентните органи. Плажът е залят в по-голямата си част, морето изяжда плажа с огромни темпове." Теодора Димитрова: “Все по-силно са вълните. Виждам, че и заведенията са залети. Доста голяма мощ, доста голям енергия се изсипва. Наистина е страшно.”

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