Старши треньорът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов обяви, че предстоят промени в състава и клубът ще насочи усилията си към развитието на повече млади футболисти. Специалистът говори след поражението с 1:2 от Арда в Кърджали в среща от 16-ия кръг на Първа лига.

Младенов отчете като основна причина за загубата по-добрата адаптация на домакините към тежките атмосферни условия и допуснатите грешки през първото полувреме.

"Домакините се адаптираха по-добре към тежките условия и терена. Ние се организирахме малко по-бавно. Допуснахме гол от дистанция, при който трябваше да блокираме удара. Това попадение, което ни вкараха в последната секунда на първото полувреме, се отрази негативно“, заяви наставникът. "През втората част опитахме да променим развоя, но те се защитаваха и така не успяхме да създадем чисти ситуации, с които да отбележим и да се върнем в мача.“

Специалистът не пожела да използва атмосферните условия като оправдание за представянето на своя отбор, въпреки наличието на множество южноамерикански футболисти в състава.

"Длъжни сме да се адаптираме по най-бързия начин, но не го направихме на нивото, на което с моя щаб искахме. Имаме много южноамериканци, които не са свикнали да играят на такива условия, но това не е оправдание, а наш проблем, на който трябва да намерим решение. Трябваше да играем по-директно.“

В края на изказването си Младенов разкри и намеренията за промяна в спортно-техническата политика на ЦСКА 1948.