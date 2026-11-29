Арда победи ЦСКА 1948 с 2:1 в Кърджали в първия двубой от неделната програма на 16-ия кръг в Първа лига. И трите попадения паднаха през първото полувреме, а успехът позволи на домакините да се изкачат на петото място в класирането и да намалят изоставането си от столичани на пет точки.

Срещата започна с 45 минути закъснение заради падналия сняг през последното денонощие. Домакините и техните привърженици успяха да почистят терена на „Арена Арда“ и да осигурят условия за провеждането на мача.

След няколко добри намеси на вратаря Петър Маринов Арда поведе в 38-ата минута. Лъчезар Котев се разписа с далечен удар, но преднината на домакините се задържа само три минути. Жул Мейер свали с глава центрирана топка, а Елиас Франко изравни с атрактивно ножично изпълнение.

В добавеното време на първата част Светослав Ковачев донесе нов аванс на Арда с красив изстрел с левия крак от около 25 метра.

След почивката ЦСКА 1948 потърси изравняване, но не успя да преодолее Анатолий Господинов. В 63-ата минута Франко прати топката във вратата на домакините за втори път, но попадението му бе отменено заради засада.

Така Арда записа ценна победа и се изкачи на петата позиция, като вече е на пет точки зад ЦСКА 1948.