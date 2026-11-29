Манчестър Сити излезе с остра официална позиция след равенството 2:2 при гостуването на Арсенал в дербито на Висшата лига. Ръководството на "гражданите“ обяви, че ще се обърне към съдийската организация ProRef с искане за подробно обяснение на няколко спорни решения по време на срещата.

Arsenal vs Man City (2-2) recap: — Timber hair pull on Doku early on in the 1st half. — Bruno G already on a yellow card aggressively pulled Doku’s hair in the 2nd half. — One elbow to the head of Donarumma whilst going to claim the ball by Gabriel for Timber’s equalising goal. — Last minute of the game Gyokeres clearly hand balls it, it should be a penalty for City to win the game & VAR says that his hands were in a natural position. Wow. — E (@Ellis_) November 29, 2026

"Изключително разочаровани сме от редица съдийски решения, взети по време на днешния мач срещу Арсенал. В понеделник официално ще се обърнем към ProRef, за да поискаме пълно обяснение на ключовите решения в двубоя, както по отношение на действията на съдиите на терена, така и на използването на ВАР“, се посочва в изявлението на клуба.

Манчестър Сити на два пъти повеждаше в резултата чрез Ерлинг Холанд и Енцо Фернандес, но попадения на Кай Хаверц и Юриен Тимбер осигуриха точката за лондончани.

Timber should’ve been sent off in the first half against City, but VAR let him get away with it and he ended up scoring the equalizer LaLiga and Premier League officiating is genuinely atrocious man Man city have been robbed today ngl https://t.co/ZVqLXtOG0V — ✰ (@DarrylRMFC) November 29, 2026

Именно изравнителният гол на Тимбер в 83-ата минута предизвика сериозно недоволство сред гостите. При изпълнение на ъглов удар от Еберечи Езе защитникът на Арсенал Габриел удари с лакът в областта на врата Джанлуиджи Донарума при опита на италианския страж да играе с топката. Последвалата проверка на ВАР бе съсредоточена върху евентуална игра с ръка на Тимбер, а попадението бе зачетено.

В добавеното време възникна нова спорна ситуация. След удар с глава на Йошко Гвардиол топката срещна ръката на Виктор Гьокереш, но въпреки проверката на ВАР не бе отсъдена дузпа в полза на Манчестър Сити.

Сред останалите ситуации, предизвикали недоволството на "гражданите“, бе и съприкосновение между Бруно Гимараеш и Жереми Доку, при което бразилецът издърпа белгийския национал за косата, без да получи наказание за действието си.

От Манчестър Сити са категорични, че очакват подробни разяснения за спорните моменти и няма да оставят случая без последствия.

"Ще продължим да представляваме и защитаваме интересите на клуба, нашите футболисти и привържениците ни“, завършва официалната позиция на „гражданите“.