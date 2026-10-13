Ранен гол и червен картон помогнаха на Атлетико да надвие Манчестър Юнайтед

Атлетико Мадрид постигна първа победа в основната фаза на Шампионската лига, след като се наложи с 2:0 над Манчестър Юнайтед на своя стадион. Пабло Бариос даде ранен аванс на домакините още в първата минута, а резервата Адемола Луукман подпечата успеха с попадение в 79-ата минута.

„Червените дяволи“ показаха по-добро лице в сравнение с някои от предишните си двубои през сезона, но това не беше достатъчно срещу по-настоятелния състав на Диего Симеоне. Атлетико на два пъти срещна гредата, но и гостите имаха своите шансове да се върнат в мача. Браян Мбемо и Бруно Фернандеш пропуснаха добри възможности, а португалският национал също бе близо до гол. Ситуацията за Манчестър Юнайтед се усложни допълнително в 75-ата минута, когато Лени Йоро бе изгонен с червен картон.

Гостите едва ли са очаквали по-лошо начало на срещата. Още при първата си атака Атлетико проби отбраната на английския тим и поведе в резултата. Алекс Баена получи отлично подаване, напредна към наказателното поле и изчака подходящия момент, за да намери включилия се Пабло Бариос. Ударът на халфа се отклони от Хевън, но въпреки това топката премина голлинията и домакините поведоха още в първата минута.

Футболистите на Майкъл Карик опитаха да отговорят с агресивна игра, но нервността им доведе до неточности. Атлетико се възползва от това, наложи контрол върху събитията и продължи да търси пролуки в защитата на съперника. В 13-ата минута Браян Мбемо получи добра възможност да изравни. Нападателят овладя отлично топката и стреля, но не намери очертанията на вратата. Малко след това Лисандро Мартинес изведе по чудесен начин Маркъс Рашфорд зад отбраната на домакините, но английският футболист не успя да засече топката.

В 24-ата минута гостите отново бяха близо до попадение. Грешка на Ромеро при изнасянето на топката позволи на Балеба да стигне до добра позиция, но Ян Облак скъси дистанцията и предотврати опасността.

След по-спокоен период в края на първата част домакините отново увеличиха натиска. Добра тяхна атака завърши с неточен удар на Хулиан Алварес, а малко по-късно Джони Кардосо прати топката в мрежата. Попадението обаче не бе зачетено заради игра с ръка на Маркос Йоренте в хода на атаката, преди той да подаде на Кардосо.

След почивката Манчестър Юнайтед имаше периоди, в които владееше повече топката, но трудно стигаше до реална опасност пред Облак. Атлетико, от своя страна, изчакваше удобен момент да нанесе решаващ удар.

Такъв се откри в 55-ата минута, когато домакините организираха отлична атака, завършила с подаване към Хулиан Алварес. Аржентинецът стреля от въздуха, но топката срещна гредата и резултатът остана непроменен.

Манчестър Юнайтед също имаше шанс да възстанови равенството. Тилеманс отправи прецизно подаване към Бруно Фернандеш, който успя да преодолее Облак, но топката премина покрай дясната греда. Така гостите пропуснаха още една възможност да се върнат в двубоя, преди червеният картон на Лени Йоро в 75-ата минута да направи задачата им още по-трудна.

Атлетико се възползва от численото си предимство и в 79-ата минута Адемола Луукман се разписа, с което сложи край на интригата и донесе първия успех на мадридчани в основната фаза на Шампионската лига през сезона.