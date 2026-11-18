Антонио Конте изрази увереност, че един ден отново ще застане начело на Ювентус. Италианският специалист, който в момента е без отбор след раздялата си с Наполи през лятото, не скри привързаността си към клуба, в който прекара голяма част от футболната си кариера и постигна значителни успехи като треньор.

В интервю за италианската медия "Кроначе ди Сполятойо“ Конте заяви, че историята му с торинския гранд все още не е приключила.

"Един ден моята история с Ювентус ще направи пълен кръг. Не знам кога ще се случи това - дали след една, след десет или след петнадесет години, но знам, че ще оставя следа в Ювентус“, заяви специалистът.

Конте носи екипа на "старата госпожа“ между 1991 и 2004 година, като печели пет шампионски титли на Италия и триумфира в Шампионската лига. Впоследствие се завръща в клуба като старши треньор и извежда Ювентус до три поредни титли в Серия А между 2011 и 2014 година, както и до две Суперкупи на Италия.

След напускането на Наполи през лятото името на Конте беше свързвано с треньорския пост в Манчестър Юнайтед. Английският клуб обаче предпочете да назначи аржентинеца Маурисио Почетино.

Въпреки че към момента няма конкретни индикации за ново назначение в Торино, думите на Конте показват, че той не изключва възможността за пореден период начело на Ювентус.