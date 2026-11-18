Арсенал вече работи по плановете си за зимния трансферен прозорец през януари 2027 година. Английският шампион продължава да търси подсилване на атаката, след като през лятото не успя да привлече някои от водещите футболисти в списъка си, съобщава Sky Sports.

Сред основните кандидати за трансфер на "Емиратс“ са Антонио Нуса от РБ Лайпциг и Кевин Шаде от Брентфорд. Ръководството на лондончани търси офанзивен футболист, който да играе предимно по левия фланг, но същевременно да може да бъде използван и на други позиции в нападението.

През летния трансферен прозорец Арсенал прояви интерес към Морган Роджърс, Винисиус Жуниор и Хулиан Алварес, но не успя да постигне споразумение за нито един от тримата.

Според информацията лондончани вече са се отказали от възможността да привлекат Алварес, тъй като аржентинският национал няма желание да напуска Испания. Междувременно Морган Роджърс премина в Челси срещу 117 милиона паунда – сума, която Арсенал не беше готов да плати. Винисиус Жуниор пък подписа нов договор с Реал Мадрид, което допълнително усложнява евентуален трансфер.

Освен варианти за атаката, английският шампион разглежда и възможността да подсили халфовата си линия. Сред набелязаните футболисти е 23-годишният Алекс Скот от Борнемут.

Интерес към английския полузащитник проявяват още Челси и Ливърпул. Арсенал е готов да се раздели с футболист от настоящия си състав в средата на терена, за да увеличи шансовете си да спечели надпреварата за подписа на Скот.