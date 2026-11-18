Полузащитникът на Ювентус Уестън Маккени категорично отхвърли слуховете, които го свързват с трансфер в Манчестър Юнайтед през зимния трансферен прозорец. Американският национал заяви, че няма намерение да напуска италианския клуб, въпреки информациите за интерес от страна на английския гранд.

Спекулациите около бъдещето на 28-годишния футболист се засилиха след назначаването на Маурисио Почетино за мениджър на Манчестър Юнайтед. Аржентинският специалист познава добре качествата на Маккени от съвместната им работа в националния отбор на САЩ.

Според информация на "Гадзета дело Спорт“ Почетино е определил халфа като една от основните си трансферни цели за януари. Самият футболист обаче побърза да внесе яснота относно бъдещето си.

"Искам да уточня, че не планирам да напускам Ювентус. Щастлив съм там, където се намирам. Именно затова подписах нов договор с клуба и нямам търпение да продължа да играя тук“, заяви Маккени, цитиран от трансферния експерт Фабрицио Романо.

Американецът се присъедини към Ювентус през 2020 година от Шалке 04 и постепенно се утвърди като важна част от състава. През първата половина на 2023 година той игра под наем в Лийдс, след което се завърна в Торино.

През март Маккени удължи договора си с италианския клуб до лятото на 2030 година, което допълнително затруднява евентуален трансфер в Манчестър Юнайтед.

Полузащитникът се ползва с доверието на старши треньора Лучано Спалети, който цени неговата универсалност и работоспособност. Присъствието му в състава е особено важно на фона на проблемите с контузии на други футболисти в средата на терена, сред които Мануел Локатели и Кефрен Тюрам.

От началото на настоящия сезон Маккени е записал 11 участия във всички турнири, в които има един гол и една асистенция. Общо той е изиграл 241 официални срещи за Ювентус.

Освен Маккени, с евентуален трансфер в Манчестър Юнайтед е свързван и друг американски национал – Кристиан Пулишич от Милан.