Венсан Компани ще се завърне на треньорската скамейка на Байерн Мюнхен в петък вечер за мача с Кьолн.

На 23 октомври, докато наблюдаваше тренировката на втория отбор на базата „Зебенер Щрасе“, 40-годишният специалист припадна и беше откаран по спешност в болница в Мюнхен. След това се оказа, че той страда от менингит.

Компани остана в болница до 28 октомври, след което продължи лечението си в домашни условия и пропусна общо пет официални мача на баварците. По време на неговото отсъствие отборът беше воден от помощник-треньора Аарън Данкс, който записа четири победи и едно равенство.

Белгиецът даде пресконференция за първи път от месец, на която заяви, че няма търпение да се завърне на терена.

„Има някой в ​​Байерн, който е много мотивиран за този мач.Чаках това нещо от четири седмици. Имах цялото необходимо време. Мотивацията е много силна за всеки мач, но е особено силна за утре (петък)“, заяви Венсан Компани.

Той успокои всички относно здравето си и потвърди, че се чувства „отново много добре“ и че е „щастлив да се завърне в отбора“.

„Искам да гледам към бъдещето. Разбирам, че хората задават въпроси. В действителност винаги се тревожим много, когато нямаме цялата информация", отбеляза белгиецът.

Треньорът на Байерн искаше да внесе яснота около състоянието си и да разсее слуховете, че проблемите му са свързани с начина му на живот, по-специално с високата консумация на кафе и недостатъчния сън:

„Просто бях болен и може би не слушах тялото си достатъчно. Всичко, което последва, беше следствие от това. Не искам да омаловажавам ситуацията, трябваше да си взема почивка. Сега се чувствам добре.“