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Венсан Компани преминава прегледи, след като припадна на тренировка

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Спорт
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Треньорът на Байерн Мюнхен е прекарал вирусна инфекция наскоро.

Венсан Компани преминава прегледи, след като припадна на тренировка
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Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани ще бъде подложен на обстойни прегледи и ще остане под медицинско наблюдение в болница, обявиха от германския футболен шампион.

Неговите колеги в треньорския щаб ще водят отбора в тренировките и мачовете в близко бъдеще.

"Здравето на Венсан Компани е наш основен приоритет", каза спортният директор на Байерн Макс Еберл.

"Ще направим всичко възможно, за да осигурим бързото му възстановяване. Той ще получи всички необходими медицински грижи и подкрепа, както и цялото време, от което се нуждае. Неговите отговорности ще бъдат поети от треньорския щаб, на когото имаме пълно доверие. Всички в Байерн му желаят бързо възстановяване", добави той.

По-рано вестник "Билд" съобщи, че Компани е загубил съзнание в тренировъчната база на клуба и е бил откаран в болницата с хеликоптер. Специалистът наскоро е прекарал вирусна инфекция, но е продължил да работи въпреки симптомите.

#ФК Байерн Мюнхен #Венсан Компани

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