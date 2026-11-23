Маурисио Почетино започна по възможно най-неприятния начин престоя си начело на Манчестър Юнайтед. Аржентинският специалист претърпя тежко поражение с 0:4 при гостуването на Ливърпул в дербито от 11-ия кръг на английската Висша лига, като записа и нежелан рекорд в историята на клуба.

Почетино, който пое "червените дяволи“ през седмицата след раздялата си с националния отбор на САЩ, се превърна в мениджъра, чийто отбор най-бързо е изоставал с два гола при дебюта му начело на Манчестър Юнайтед във Висшата лига.

Началото на двубоя на "Анфийлд“ се оказа катастрофално за гостите. Още в седмата минута защитникът Лени Йоро получи червен картон и остави своя тим с десет футболисти.

Ливърпул се възползва от численото си предимство и реализира две попадения в рамките на пет минути. Така още в 13-ата минута Манчестър Юнайтед изоставаше с 0:2, а Почетино вече беше записал неприятното постижение.

До края на срещата домакините отбелязаха още два гола и оформиха категоричното 4:0, превръщайки първия мач на аржентинеца в сериозно разочарование.

Бившият наставник на Пари Сен Жермен и Тотнъм ще трябва бързо да намери решение на проблемите в състава, след като дебютът му показа колко сериозно е предизвикателството пред него в Манчестър Юнайтед.