Осасуна постигна минимална победа с 1:0 над намиращия се на последното 20-о място в Ла Лига тим на Малага и събра 15 точки за да се изравни с Еспасьол, Депортиво (Ла Коруня) и Виляреал, като четирите отбора поделят 10-13 място.

Също така тимът от Навара записва и първи успех от четири мача насам и тя дойде с точния изстрел на техния хърватски голмайстор Анте Будимир, който се разписа в 20-ата минута след подаване на Валантен Розие. За Будимир това беше девети гол от началото на сезона и той е на 5-о място в листата на стрелците, като изостава само на 1 от Ламин Ямал.

Отборът на Малага единствен продължава в Ла Лига без победа, като за 13 мача има пет равенства и осем поражения. Въпреки това, те започнаха активно и със седем нови титуляри, като Давид Ларубия беше инициаторът на всички техни атаки. И докато атакуваха активно, южняците допуснаха гол при първата реална атака към тяхната врата.

Кике Барха почти удвои преднината на домакините, но ниският му удар беше брилянтно спасен от Алфонсо Ереро, а Анте Будимир пет минути по-късно едва не вкара втори гол.

Само три минути след почивката Адриан Ниньо получи шанс да изравни за гостите, но успя само да отклони удара си покрай вратата, след като преодоля Серхио Ерера. Веднага след това пак имаше шанс за Будимир, но този път изстрелът му се спря в гредата.