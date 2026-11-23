Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне записа ново историческо постижение начело на испанския клуб. След победата с 3:0 над Хетафе в неделя аржентинският специалист достигна 345 успеха в Ла Лига и изпревари легендарния Луис Арагонес по брой шампионатни победи начело на "дюшекчиите“.

Diego Simeone makes history as the coach with most wins in La Liga history. 345 wins leading Atlético Madrid. https://t.co/ZvVOvoLiZR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2026

Симеоне достигна впечатляващата граница след 567 двубоя в испанския елит, като е спечелил приблизително 60% от срещите, в които е водил Атлетико Мадрид.

Постижението е поредното признание за дългогодишната работа на аржентинеца, който се превърна в една от най-значимите фигури в историята на клуба.

По време на престоя си начело на мадридчани Симеоне е спечелил осем трофея - две шампионски титли на Испания, една Купа на краля, една Суперкупа на Испания, две Суперкупи на УЕФА и два трофея от Лига Европа.

За сравнение, легендарният Луис Арагонес, чието име остава неразривно свързано с историята на Атлетико, е извел отбора до шест отличия.

С новия рекорд Симеоне затвърждава мястото си сред най-успешните треньори в историята на мадридския клуб. Освен с трофеите аржентинецът оставя своя отпечатък и с постоянството, което Атлетико демонстрира през годините в конкуренцията на Реал Мадрид и Барселона.