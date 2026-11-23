Оле Бук призна, че германският тим не е фаворит в Лондон, но вярва, че отборът има сили да спечели важни точки в Шампионската лига
Спортният директор на Борусия Дортмунд Оле Бук изрази надежда, че германският отбор ще успее да поднесе изненада при гостуването си на Арсенал в Шампионската лига. Двата тима ще се изправят един срещу друг във вторник вечер в двубой от основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.
Въпреки че определи лондончани като фаворити, Бук е убеден, че Борусия разполага с необходимите качества, за да се противопостави на английския шампион.
"Бихме искали да поднесем изненада на футболния свят там и да спечелим някои много важни точки“, заяви спортният директор, цитиран от агенция ДПА.
Германският тим пристига в Лондон в добро настроение, след като оглави класирането в Бундеслигата. Борусия Дортмунд се възползва от грешната стъпка на Байерн Мюнхен и излезе начело след минимална победа с 1:0 над Борусия Мьонхенгладбах.
От своя страна Арсенал също заема първото място в местното първенство, като освен това достигна до финала на Шампионската лига през миналия сезон.
До момента Борусия Дортмунд има три победи и едно поражение в европейската надпревара, а Бук смята, че ключът към положителен резултат ще бъде увереността на футболистите.
"Може би с малко повече спокойствие и смелост имаме своите шансове в Лондон“, добави той.
Подобно мнение изрази и вратарят на германския състав Грегор Кобел. Швейцарският национал призна, че „жълто-черните“ влизат в срещата като аутсайдери, но подчерта, че това не бива да им пречи да играят освободено.
"В такива мачове просто трябва да се наслаждаваме. Нуждаем се от самочувствие, трябва да изпитваме удоволствие от играта, а освен това искаме и да победим“, заяви Кобел.