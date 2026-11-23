Спортният директор на Борусия Дортмунд Оле Бук изрази надежда, че германският отбор ще успее да поднесе изненада при гостуването си на Арсенал в Шампионската лига. Двата тима ще се изправят един срещу друг във вторник вечер в двубой от основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

Въпреки че определи лондончани като фаворити, Бук е убеден, че Борусия разполага с необходимите качества, за да се противопостави на английския шампион.

"Бихме искали да поднесем изненада на футболния свят там и да спечелим някои много важни точки“, заяви спортният директор, цитиран от агенция ДПА.

Германският тим пристига в Лондон в добро настроение, след като оглави класирането в Бундеслигата. Борусия Дортмунд се възползва от грешната стъпка на Байерн Мюнхен и излезе начело след минимална победа с 1:0 над Борусия Мьонхенгладбах.

От своя страна Арсенал също заема първото място в местното първенство, като освен това достигна до финала на Шампионската лига през миналия сезон.

До момента Борусия Дортмунд има три победи и едно поражение в европейската надпревара, а Бук смята, че ключът към положителен резултат ще бъде увереността на футболистите.

"Може би с малко повече спокойствие и смелост имаме своите шансове в Лондон“, добави той.

Подобно мнение изрази и вратарят на германския състав Грегор Кобел. Швейцарският национал призна, че „жълто-черните“ влизат в срещата като аутсайдери, но подчерта, че това не бива да им пречи да играят освободено.