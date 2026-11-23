Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър призна, че е променил мнението си за Флориан Вирц след впечатляващото представяне на германския национал при разгромната победа с 4:0 над Манчестър Юнайтед във Висшата лига.

Плеймейкърът отбеляза второто попадение за мърсисайдци и асистира на Виктор Муньос за четвъртия гол, като беше сред основните фигури в убедителния успех на своя отбор.

Карагър, който отправяше сериозни критики към германеца в началото на сезона, този път не спести похвалите си и призна, че е подценил представянето му.

"Да, критикувах го, но в този мач той беше невероятен. Не бях прав, когато казах, че Рио Нгумоа е най-добрият футболист на терена. Всъщност това беше Виртц. Именно заради такива представяния Ливърпул плати 116 милиона паунда за него“, заяви Карагър пред Sky Sports.

Освен с гола и асистенцията си, Вирц впечатли и със статистическо постижение. Германският национал създаде десет голови положения от игра – най-добрият резултат във Висшата лига от повече от десетилетие.

За последно футболист беше достигал по-висока стойност през 2015 година, когато Давид Силва създаде 11 положения за Манчестър Сити срещу Уест Бромич.

Силната форма на Вирц не се ограничава единствено до клубния футбол. Германецът се представи отлично и с националния отбор под ръководството на Юрген Клоп, като отбеляза три попадения.

След гола си срещу Манчестър Юнайтед халфът вече има пет попадения в последните си четири официални срещи.

Самият футболист също изрази задоволство от развитието си и подчерта, че подобрението в неговата игра върви ръка за ръка с възхода на Ливърпул.

"Лично аз се чувствам много добре, но и отборът се развива. Няма как да не подобриш представянето си в такава среда и се радвам, че това се случва“, коментира Вирц пред Sky Sports.

Германецът отличи и работата на треньорите Юрген Клоп и Андони Ираола.