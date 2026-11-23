Старши треньорът на ПАОК Алесио Лиши изрази задоволството си от завръщането на Кирил Десподов в официален мач след продължително отсъствие заради контузия. Италианският специалист подчерта, че има големи очаквания към българския национал, но призна, че ще бъде необходимо време, за да възстанови напълно игровия си ритъм.

Десподов се появи на терена в 61-ата минута при убедителната победа на ПАОК с 4:0 над Кифися в гръцкото първенство. Това беше първото му участие в официален двубой от март насам.

"Много е важно, че Десподов се завръща с голям апетит за футбол. Няма нужда да ви казвам какво ниво притежава, вие го знаете много добре“, заяви Лиши на пресконференцията след срещата.

Наставникът обърна специално внимание на възможността българинът да си партнира с Андрия Живкович в атакуващ план. Според него двамата разполагат с необходимите качества, за да бъдат използвани заедно, когато са в оптимално физическо състояние.

"Това също е много важно, защото и двамата имат много високо ниво на представяне. Десподов се завръща с голяма жажда за футбол“, допълни италианецът.

Българският национал беше извън игра в продължение на месеци заради проблем с големия пръст на десния крак. Първоначално той опита да се възстанови без операция, но през май се наложи хирургическа намеса.

Завръщането му се забави, като първите му игрови минути дойдоха в контролата срещу Партизан Белград през миналата седмица, когато се отличи с асистенция.

Срещу Кифися Десподов демонстрира желание да участва активно в атаките на ПАОК, опитвайки да създава положения чрез центрирания и изпълнения на статични положения. Въпреки това продължителната липса на игрова практика се отрази на физическото му състояние.

Гръцките медии също обърнаха внимание на завръщането на българина. Изданието novasports.gr подчерта, че най-положителният аспект е доброто му психологическо състояние след трудния период.

"Подновяването на договора му и завръщането в игра му позволяват най-накрая да остави зад гърба си един труден период“, отбелязва медията.

Наскоро петкратният носител на наградата „Футболист №1 на България“ подписа нов договор с ПАОК до лятото на 2029 година.

Алесио Лиши коментира и цялостното развитие на отбора, като изрази увереност, че солунският тим постепенно подобрява представянето си и има възможност да навакса изоставането от лидера Панатинайкос, който разполага с осем точки преднина.

"Всеки ден сме по-балансирани. Когато дойдат резултатите и доброто представяне, идва и самочувствието. Това е верига, която ти позволява да играеш по-добре“, завърши наставникът на ПАОК.