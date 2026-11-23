Една от големите звезди на Пари Сен Жермен и френския национален отбор Дезире Дуе получи тежка контузия на коляното при победата с 3:2 като гост на Ница от 11-ия кръг на Лига 1 през уикенда. След направените обстойни прегледи бе поставена диагноза скъсани кръстни връзки.

"Това е труден момент. Тази контузия ме натъжава, но съм убеден, че ще се завърна много по-силен. Ново изпитание и нова възможност за израстване. Благодаря на всички за огромната подкрепа и любов, с които ме обграждате. Запазвам вярата си!", написа емоционално Дуе в профил в социалните мрежи.

23-годишният френски национал има 6 гола и 4 асистенции в 15 мача на парижани през този сезон, но сега му предстои дълга пауза заради лечението на травмата.