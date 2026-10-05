Националът Марин Петков стана баща, след като по-рано днес половинката му Александрина го дари с дъщеричка - Изабел!, обявиха от БФС.

Вчера Марин Петков беше освободен от лагера на националния отбор поради лични причини, като това беше решено от президента на БФС Георги Иванов по предложение на временния селекционер Атанас Рибарски.

Петков е футболист на саудитския Ал-Таавун и през 2026-а година беше избран за Футболист номер 1 на турнира "FIFA Series 2026". Също така той е и реализатор на тима от актуалния състав със 7 точни попадения.

"Целият екип на националния отбор пожелава на щастливите родители много любов, здраве и сбъднати мечти!", написаха от БФС на страниците в социалните мрежи.

Мачът Люксембург – България е с начален час 21:45 часа на „Стад дьо Люксембург“. Главен съдия ще бъде Андрис Трейманис от Латвия.