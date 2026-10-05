Ботев Пловдив посреща Славия пред пълен стадион "Христо Ботев"

Ръководството на Ботев Пловдив обяви, че стадион „Христо Ботев“ е бил разпродаден за предстоящия мач със Славия.

Двубоят ще бъде първи след смъртта на собственика Илиян Филипов. Бизнесменът беше убит по време на паузата за националните отбори.

Сега в продажба ще бъдат пуснати ограничен брой билети.