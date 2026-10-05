Ботев Пловдив посреща Славия пред пълен стадион "Христо Ботев"

От клуба пуснаха в продажба ограничен брой допълнителни билети.
Ръководството на Ботев Пловдив обяви, че стадион „Христо Ботев“ е бил разпродаден за предстоящия мач със Славия.
Двубоят ще бъде първи след смъртта на собственика Илиян Филипов. Бизнесменът беше убит по време на паузата за националните отбори.
Сега в продажба ще бъдат пуснати ограничен брой билети.
„В събота „Колежа“ ще бъде пълен до краен предел. Всички места за мача със Славия са разпродадени. С оглед огромния интерес към двубоя, в следващите часове клубът ще пусне ограничено количество допълнителни билети на цена 1 евро. Те ще бъдат достъпни онлайн и в клубния магазин на стадион „Христо Ботев“. Ще сбъднем голямата мечта на Илиян Филипов. Той ни обедини и ни върна в нашия дом - стадион „Христо Ботев“. 10 октомври ще бъде исторически ден за Ботев и Пловдив. Всички за Илиян“, написаха от „Колежа“ в социалните мрежи.