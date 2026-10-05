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Ботев Пловдив посреща Славия пред пълен стадион "Христо Ботев"

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Спорт
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От клуба пуснаха в продажба ограничен брой допълнителни билети.

фенове ботев пловдив нахлуха терена bdquoколежаldquo съблякоха играчите загубата локо
Снимка: startphoto.bg
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Ръководството на Ботев Пловдив обяви, че стадион „Христо Ботев“ е бил разпродаден за предстоящия мач със Славия.

Двубоят ще бъде първи след смъртта на собственика Илиян Филипов. Бизнесменът беше убит по време на паузата за националните отбори.

Сега в продажба ще бъдат пуснати ограничен брой билети.

„В събота „Колежа“ ще бъде пълен до краен предел. Всички места за мача със Славия са разпродадени. С оглед огромния интерес към двубоя, в следващите часове клубът ще пусне ограничено количество допълнителни билети на цена 1 евро. Те ще бъдат достъпни онлайн и в клубния магазин на стадион „Христо Ботев“. Ще сбъднем голямата мечта на Илиян Филипов. Той ни обедини и ни върна в нашия дом - стадион „Христо Ботев“. 10 октомври ще бъде исторически ден за Ботев и Пловдив. Всички за Илиян“, написаха от „Колежа“ в социалните мрежи.

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#Славия #Ботев Пловдив

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